MarcWho si Annka lanseaza videoclipul piesei “Oameni” La inceput de an, MarcWho si Annka lanseaza piesa “Oameni”, o piesa cu o tenta usor urban clasica, de ap carei videoclip s-a ocupat MarcWho. “Piesa “Oameni” e o poveste de viata si a doua statie din albumul: “Inimi care bat la fel” semnat MarcWho. E o piesa in care s-a pus mult suflet de la instrumentalul care a fost facut de Acxel si Florin de la Body and Soul pana la mix masterul care a vrut sa te bage in starea piesei, iar colaorarea cu Annka a venit foarte natural, se lucra la piesa in studio, am rugat-o sa ma ajute cu un ghid si ne-a placut atat de mult cum a iesit incat a si ramas pe piesa”,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La inceput de an, MarcWho și Annka lanseaza piesa „Oameni”, o piesa cu o tenta ușor urban clasica, de a carei videoclip s-a ocupat MarcWho. „Piesa “Oameni” e o poveste de viața și a doua stație din albumul: “Inimi care bat la fel” semnat MarcWho. E o piesa in care s-a pus mult suflet de […] The post…

- ANTONIA incheie 2023 cu ”Iubirea mea e cu tupeu”, o piesa despre o relație pasionala și o iubire cu nabadai. Piesa a fost compusa de Denis Roabeș (The Motans), Alex Cotoi, Nicole Cherry, text Denis Roabeș (The Motans), producție Alex Cotoi. Videoclipul pentru ”Iubirea mea e cu tupeu” a fost filmat de…

- Will Armex lanseaza “You Are Beautiful” și o dedica soției sale. Aceasta compoziție melodica cu siguranța nu va va lasa indiferenți, mai ales in timpul sezonului sarbatorilor. Videoclipul include imagini private pe care Will le-a inregistrat singur cu telefonul sau. Atmosfera calda și dragostea autentica…

- Inaintea concertului de pe 18 noiembrie de la Arenele Romane, byron lanseaza un videoclip pentru cea mai complexa piesa din repertoriul trupei – In infern. Scrisa intr-o singura zi, orchestrata in 6 luni și filmata in doua zile, piesa de zece minute incheie noul album Efemeride, potrivit unui comunicat…

- Exista versuri, instrumentale, voci care reușesc sa atinga numeroase generații, piesa ,,Clipe” fiind una dintre ele. Așadar, YUKA a decis ca generația ei trebuie sa se bucure in felul ei de aceasta piesa, așa ca a conturat propria varianta. Lucrurile au mers ca la carte pentru artista. Propria sa varianta…

- Tot ce ți-am dat ai dat shot, nu m-ai așteptat Exista versuri, instrumentale, voci care reușesc sa atinga numeroase generații, piesa ,,Clipe” fiind una dintre ele. Așadar, YUKA a decis ca generația ei trebuie sa se bucure in felul ei de aceasta piesa, așa ca a conturat propria varianta. Lucrurile au…

- Cantarețul Smiley a lansat joi piesa „Oameni'', o piesa-manifest despre toti oamenii și rolul lor in viața noastra, intr-un moment in care lumea este preocupata de aparențe și mesajele pline de ura au acaparat rețelele de socializare. Videoclipul melodiei este primul din Romania filmat in decorul celebrei…