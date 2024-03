ANNKA lanseaza videoclipul “Una Felina”, prima piesa in Limba Spaniola din cariera artistei

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa „Vorbe Letale” și „Weekend”, ANNKA revine cu un nou videoclip – „Una Felina”. Piesa este produsa la Keya Soul Music fiind compusa de Acxel și ANNKA, iar versurile fiind scrise de Lucian Zavoianu și Pamela Solano de Clemente (Columbia). Videoclipul este regizat de MarcWho, regizor cu care ANNKA…

- O romanca din Germania a postat pe TikTok imagini cu cateva dintre produsele alimentare „ciudate”, gasite intr-un supermarket din Germania, potrivit Știri Diaspora. Videoclipul sau a starnit valuri de reacții.

- O știți deja, o iubiți, iar acum vine insoțita și de un videoclip cu o poveste romantica retro, in care protagoniști sunt Theo Rose și Andrei Ursu. ,,Noaptea ne fura iubiri” vine cu versuri sensibile, armonii imbatatoare și vocile armonioase ale celor doi artiști. Piesa face parte din noul EP semnat…

- La inceput de an, MarcWho si Annka lanseaza piesa “Oameni”, o piesa cu o tenta usor urban clasica, de ap carei videoclip s-a ocupat MarcWho. “Piesa “Oameni” e o poveste de viata si a doua statie din albumul: “Inimi care bat la fel” semnat MarcWho. E o piesa in care s-a pus mult suflet de la instrumentalul…

- Misha și fiica sa de 9 ani, Maya, și-au surprins fanii cu un debut muzical de excepție. Cele doua au lansat impreuna piesa „E Craciun", o melodie plina de emoție și magie, care a devenit rapid una dintre preferatele fanilor.Maya Mihalache, micuța artista in devenire, este o eleva talentata a Liceului…

- Will Armex lanseaza “You Are Beautiful” și o dedica soției sale. Aceasta compoziție melodica cu siguranța nu va va lasa indiferenți, mai ales in timpul sezonului sarbatorilor. Videoclipul include imagini private pe care Will le-a inregistrat singur cu telefonul sau. Atmosfera calda și dragostea autentica…