- Rusii isi iau vineri ramas bun de la Aleksei Navalnii, principalul opozant al regimului Putin, pe fondul unor masuri stricte de securitate dispuse de autoritatile din capitala Federației Ruse.

- Funeraliile liderului opozitiei ruse Aleksei Navalnii si ceremonia de adio vor avea loc pe 1 martie, la Moscova, a anuntat miercuri, pe platforma X, purtatoarea de cuvant a opozantului rus, Kira Iarmis, informeaza Reuters. „Slujba religioasa pentru Aleksei va avea loc la biserica (…) din (cartierul)…

- Politicianul opoziției ruse, decedat, avea un spirit unificator care amenința beneficiarii conflictului. Indiferent de cauza morții politicianului rus Aleksei Navalnii, el a fost ucis de regimul lui Vladimir Putin. A fost o execuție lenta, care a inceput cu otravirea sa cu agentul chimic Novichok in…

- Ambasadoarea SUA in Federația Rusa, Lynne Tracy, s-a recules duminica in fata unui memorial improvizat la Moscova pentru opozantul Aleksei Navalnii, in timp ce aparatul polițienesc al regimului Putin i-a reprimat pe cetatenii ruși care s-au manifestat in acelasi fel.

- Un preot din orașul Sankt Petersburg a fost arestat, sambata, dupa ce a anunțat ca va ține o slujba in memoria lui Aleksei Navalnii, disidentul ucis de regimul Putin, vineri, relateaza The Moscow Times.

- Autoritatile de la Moscova i-au avertizat vineri pe locuitorii capitalei ruse impotriva oricaror demonstratii „neautorizate” dupa anuntul mortii principalului opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, in timp ce Kremlinul a numit „absolut inacceptabile” acuzatiile si criticile occidentale la adresa…

- Date fiind dominatia lui Putin si controlul acestuia asupra statului, nimeni nu se asteapta ca Nadejdin (60 de ani) sa castige daca i se va permite sa candideze.Insa Boris Nadejdin a devenit candidatul preferat al unor rusi care se opun razboiului din Ucraina, pe care Moscova il numeste ''operatiune…

- Scrutinul din martie este privit de majoritatea analiștilor straini drept o formalitate, in urma careia se asteapta ca Vladimir Putin sa fie reales pentru un al cincilea mandat, relateaza AFP si Reuters.Membrii Comisiei electorale au adoptat "in unanimitate" o rezolutie care aproba aceasta modalitate,…