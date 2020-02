Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul demis al Economiei, Virgil Popescu, a declarat, luni, ca, la un moment dat, ELCEN va pune poprire pe conturile Primariei Capitalei pentru datoriile restante ale Termoenergetica.Termoenergetica are o datorie de aproape 300 de milioane de lei la ELCEN, iar la un moment dat ELCEN va…

- Ministrul propus la Interne, Marcel Vela, a declarat luni, la audierile din Parlament, ca la locale nu pot vota cei care se afla intr-o alta localitate decat cea in care locuiesc, acest lucru fiind valabil doar in cazul anticipatelor. Precizarile au venit in contextul unei intrebari legate de ordonanta…

- Termoscannerelepentru depistarea coronavirusului nu mai pot fi cumparate din cauzaPSD-ului, a anunțat ministrul interimar de interne Marcel Vela.Acesta a declarat sambata ca PSD bloceaza proiectul, chiar dacainainte de a fi demis Guvernul prin moțiune de cenzura a fostemisa o ordonanța de urgența „absolut…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, anunta cateva modificari prin OUG in privinta alegerilor parlamentare. Printre prevederile ordonantei de urgenta se numara dublarea numarului de parlamentari pentru diaspora, iar romanii de peste hotare vor putea vota timp de trei zile, ca in cazul alegerilor prezidentiale,…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a propus marți in ședința Guvernului introducerea pe ordinea suplimentara de zi a Executivului a unei ordonanțe de urgența privind schimbarea legislației privind alegerile parlamentare „pentru buna organizare de alegeri parlamentare anticipate”. Ordonanta mai prevede…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, susține ca propunerile privind reformele din MAI sunt tergiversate de catre anumiți sindicaliști din poliție pentru ca incearca sa-și faca imagine, asta pentru ca ”unii doresc sa candideze la Parlament”.Citește și: A murit Cristina Țopescu ”Consultarea…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat ca a fost deschis un dosar penal dupa ce un barbat ar fi folosit pușca pe un drum din județul Brașov, procurorul de caz urmand sa evalueze toate probele.„Autorul a fost propus spre deschidere dosar penal la Parchetul de pe langa Judecatoria Vișeu,…

- Pregatirile pentru turul doi al alegerilor prezidentiale sunt pe ultima suta de metri. In Romania se va vota doar duminica, 24 noiembrie, iar in strainatate votarea incepe maine, 22 noiembrie, si tine pana duminica, inclusiv.