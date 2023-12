Stiri pe aceeasi tema

- Cantautorul Mircea Baniciu sarbatoreste 50 de ani de cariera in cadrul unui spectacol aniversar care va avea loc miercuri la Teatrul National „I.L. Caragiale” din Bucuresti. Gala ‘Stele Romanesti – Mircea Baniciu, 50 de ani de cariera’ este o incursiune subiectiva si sentimentala atat in viata profesionala,…

- REȘIȚA – Așa descrie regizorul Toma Enache spectacolul pe care l-a pus in scena la Teatrul de Vest! Vineri seara, inaintea primei reprezentații a piesei „Viața e vis”, avea ceva emoții inerente momentului. Dar era sigur pe el, pentru ca știa ca a facut treaba buna dupa trei luni de munca alaturi de…

- Teatrul Colibri Craiova deschide joi, ora 19.00, Stagiunea Colibri.ACTul 8 cu recenta premiera a Teatrului ACT București . „Acasa/La zoo“ de Edward Albee a fost montata pentru prima data in Romania in varianta integrala, in regia și traducerea lui Silviu Debu. In distribuție pe Ionuț Grama, Ada Condeescu…

- La Teatrul Național ”Satiricus I. L. Luca Caragiale” va avea loc joi, 16 noiembrie, la ora 18.30, spectacolul ”Maestrul și Margarita” de Mihail Bulgakov, in regia lui Alexandru Grecu, informeaza MOLDPRES. In aceeași zi, la ora 18.00, Teatrul Național ”Mihai Eminescu” va oferi publicului spectacolul…

- Spectacolul „Creatorul de teatru", regizat de Alexandru Dabija, cu Marcel Iures in rolul lui Bruscon, va deschide cea de-a XIII-a editie a Festivalului International de Teatru „Toma Caragiu", care se va desfasura la Ploiesti, in perioada 7-12 noiembrie, informeaza Agerpres.„Creatorul de teatru",…

- 'Strazi deschise - Bucuresti, Promenada Urbana' revine in 16 si 17 septembrie pe Calea VictorieiProgramul artistic al proiectului „Strazi deschise - Bucuresti, Promenada urbana” cuprinde, in 16 si 17 septembrie, o noua serie de spectacole de teatru, povesti legate de lumea ghicitorilor si lumea magiei,…

- Noua stagiune de la Teatrul George Ciprian a fost deschisa in weekend, de piesa ,,Capra cu trei iezi” (vezi AICI cateva dintre momente), iar publicul buzoian va avea parte de un nou spectacol duminica, 28 septembrie, la ora 18:00, cand pe scena de la Buzau vine ,,Chirița in provincie.„ Spectacolul de…