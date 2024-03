Ion Iliescu rupe tăcerea de ziua lui Dupa o indelungata absenta, Ion Iliescu s-a exprimat din nou, duminica, 3 martie, cand a implinit 94 de ani. Fostul presedinte a transmis un mesaj in care il elogiaza pe scriitorul Dinu Sararu , care a decedat sambata. ”Un exponent al unei generatii redutabile de oameni care au luptat pentru libertatea lor, prin cuvinte, prin idei si prin cultura, scriitorul Dinu Sararu, a intrat astazi intr-o eterna tacere. Nemurirea lui e garantata de o opera in care spatiul romanesc a fost marele protagonist: romane precum «Niste tarani» si «Clipa», capodopere care si-au gasit prelungirea in film, fac din numele… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

