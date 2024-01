Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu transmite la inceput de an ca vrea deblocarea posturilor medicilor rezidenți din Romania. El a cerut Ministerului Finanțelor sa se implice in acest demers. „Tot ca o prioritate in acest inceput de an vreau sa rezolvam rapid problema medicilor rezidenți care au promovat examenul de specialitate la sfarșitul anului trecut. Sunt aproximativ 4.500 de medici in care statul roman a investit sute de milioane de euro și trebuie sa ne asiguram ca ii pastram in țara”, a declarat premierul, inaintea ședinței de Guvern.