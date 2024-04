Stiri pe aceeasi tema

- Romania va adopta o reforma care sa conduca la un sistem sustenabil de deduceri la venituri, exact cum este in tarile dezvoltate, a sustinut luni premierul Marcel Ciolacu. El a fost intrebat despre un proiect de hotarare de guvern pus in dezbatere publica de Ministerul Muncii care prevede scaderea taxarii…

- „In Educație, am doua solicitari ferme catre doamna ministru Deca. Prima: sa continuați ancheta de la școala Nicolae Titulescu pana la capat și sa vedem intregul lanț al vinovaților! Inclusiv cei din administrația de sector care au redus paza in școli, iar azi anunța ca inchid cu totul primaria!A doua:…

- Copiii secolului XXI sunt victimele unei „pandemii” de obezitate, care vine cu riscuri pe termen lung privind sanatatea acestora. Datele din Atlasul Mondial al Obezitații – publicat de World Obesity Federation in urma doua zile, in contextul in care pe 4 martie se marcheaza anual Ziua Mondiala a Sanatatii,…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, s-a plans ca se dau multe concedii medicale pentru afecțiuni minore. Pentru aceste concedii ar trebui aplicata scutirea de impozit, a aratat premierul. Daca propunerea va fi aprobata de Camera Deputatilor, vom scoate alți bani din buzunar. ”Acum ca trebuie facuta o…

- Șeful Guvernului a precizat, la inceputul ședinței, ca va discuta cu ministrul Sanatații, Alexandru Rafila și cu ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, pentru a rezolva situația concediilor medicale pentru pacienții cu boli grave și femeile insarcinate. Pe de alta parte, Ciolacu a explicat ca decizia de…

- ”Imi doresc continuarea plafonarii alimentelor de baza, pentru ca ordonanta are un rol foarte important. Sunt alimente de baza care sunt consumate de 50% din romani si aceste alimente de baza sunt necesare pentru toate familiile cu venituri mici si medii”, a declarat Florin Barbu intr-o conferinta de…

- In urma primei ședințe de Guvern din anul acesta, s-au stabilit o serie de decizii prin care sunt onorate angajamentele asumate de premierul Marcel Ciolacu privind domeniul Sanatații in Romania. Principalele decizii luate sunt: deblocarea a unui cuantum aproximativ de 8000 de posturi in domeniul Sanatații,…