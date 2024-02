Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a avut o ieșire nervoasa la adresa celor care ii critica masurile luate in Guvern. Oficialul de la București i-a numit „magari” pe cei care se intreaba de unde gasește Executivul bani sa creasca pensiile. Totul vine in contextul in care, de la inceputul anului, Guvernul…

- Tal Chaimi, romanul ținut ostatic de Hamas in Fașia Gaza ar fi fost ucis inca de pe data de 7 octombrie, potrivit Times of Israel . Anunțul a fost facut de familia barbatului abia astazi, pentru ca abia acum au putut confirma moartea. Un mesaj in acest sens ar fi fost postat pe Forumul pentru ostatici…

- Tal Chaimi, romanul ținut ostatic de Hamas in Fașia Gaza a murit, potrivit Times of Israel . Anunțul a fost facut de familia barbatului.Un mesaj in acest sens ar fi fost postat pe Forumul pentru ostatici și familii disparute. In declarație se anunța ca Tal Chaimi, un locuitor de 41 de ani din Nir Yitzhak,…

- Tal Chaimi, romanul ținut ostatic de Hamas in Fașia Gaza a murit, potrivit Times of Israel . Anunțul a fost facut de familia barbatului.Un mesaj in acest sens ar fi fost postat pe Forumul pentru ostatici și familii disparute. In declarație se anunța ca Tal Chaimi, un locuitor de 41 de ani din Nir Yitzhak,…

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a anunțat cu entuziasm, sambata seara, ca Austria și-a revizuit poziția cu privire la spațiul Schengen, exprimand acordul de a permite ridicarea granițelor aeriene pentru Romania. Ce avantaje vor avea cetațenii romani? Anunțul care aduce speranțe romanilor Premierul…

- Premierul a considerat ca „nu este necesara” participarea reprezentantilor Ambasadei la Washington la intalnirile politice din SUA, a afirmat ambasadorul Andrei Muraru, duminica, la o receptie in cadrul careia seful Executivului de la Bucuresti s-a intalnit cu reprezentanti ai comunitatii de romani…

- „Sa fim, in ultimul ceas, o generație de oameni politici care iși asuma sa construiasca Romania europeana de maine și nu o opoziție fragmentata și haotica in Romania lui Marcel Ciolacu și a lui George Simion.”

- Romania ar putea cumpara avion prezidențial dupa scandalul pe secretizarea deplasarilor lui Klaus Iohannis. Anunțul vine chiar de la premierul Romaniei. Marcel Ciolacu spune ca avionul ar putea fi folosit și in alte situații, nu doar de catre președinte. Intre timp, Klaus Iohannis s-a intors din turneul…