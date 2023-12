Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a transmis, dupa intalnirea cu secretarul de Stat Jennifer Granholm, ca in viitorul apropiat, Romania va pune capat dependentei energetice si va deveni, la randul sau, un furnizor in regiune, iar sprijinul administratiei SUA ramane primordial pentru a progresa cu succes ca…

- ”Am vazut in pandemie, in timpul crizei energetice, ca nu s-a ridicat la adevaratele provocari”, a spus Marcel Ciolacu, precizand ca s-au luat multe decizii pe coltul mesei si intarziat. Premierul a spus ca in viitorii 5, 7 ani categoric trebuie sa finalizam inca 1000 km de autostrada.”Avem doua mari…

- Marcel Ciolacu susține ca, pentru a fi mai eficient, Guvernul trebuie sa fie restructurat. Premierul a motivat spusele declarand ca atat in timpul in pandemie cat și in timpul crizei energetice, Guvernul ca nu s-a ridicat la adevaratele provocari. Mai mult, liderul PSD atrage atenția asupra faptului…

- Romania este și va ramane o țara sigura și un furnizor de stabilitate in regiune, iar in acest sens sprijinul Statelor Unite este determinant, spune premierul Marcel Ciolacu, dupa o intalnire cu investitori americani și ambasadorul SUA la București, Kathl

- Romania still wants to join the Schengen area and will continue negotiations in this regard, on Saturday said prime minister Marcel Ciolacu, at the Indagra Fair. The premier made the clarification when asked by journalists what is happening with the Schengen area, in the context in which president…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a discutat, vineri, cu reprezentanții Asociației Tasuleasa Social, cu ocazia Zilei Sustenabilitații in Romania, motivul discuțiilor a fost dezvoltarea traseului Via Transilvanica.

- Premierul a hotarat ce face cu banii, dupa ce Romania a primit a doua tranșa din PNRR: 'Avem aceasta responsabilitate'Prim-ministrul Marcel Ciolacu a declarat, dupa ce Comisia Europeana a virat Romaniei banii din cerea a doua de plata din PNRR, in valoare de peste 2,7 milioane euro, ca „avem responsabilitatea…