Marcel Ciolacu a participat, sambata, la conferința de alegeri a organizației județene PSD Satu Mare. Premierul le-a spus colegilor sa nu se teama de extremiști. Marcel Ciolacu, discurs in fața membrilor PSD: ”Nu va fie frica de extremiști. Dormim liniștiți pentru ca suntem membri NATO” In ultimii ani, pe fondul crizelor numeroase și tot mai intense, alternativele autoritariste și populiste par din ce in ce mai atractive pentru electoratul din Europa. In tot mai multe state, partide cu discursuri extremiste au ajuns la putere. Un studiu prezentat in toamna lui 2023 de The Guardian arata ca aproape…