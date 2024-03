Stiri pe aceeasi tema

- Aceste schimbari sunt posibile datorita imbunatațirilor planificate pentru actele de identitate, care vor fi implementate pana in martie 2025. Directorul Agenției Servicii Publice (ASP) din Republica Moldova, Mircea Eșanu, a anunțat ca, incepand cu anul 2025, cetațenii Republicii Moldova vor putea calatori…

- Tinerii din Romania care se angajeaza pot avea parte de prime extrem de consistente din partea statului. Acestea pot ajunge la 12.500 de lei. Care sunt condițiile pentru acordarea banilor. Tinerii din Romania care se angajeaza pot primi prime de 12.500 de lei de la stat. Care sunt condițiile In prezent,…

- Premierul Marcel Ciolacu a comentat, vineri, declarațiile lui Vladimir Putin, din interviu, potrivit carora Romaniei si Ungariei li s-au luat o parte din pamanturi si au fost date Ucrainei. ”Nici eu nici dumneavostra nu o sa influentam vreodata istoria. Inteleg manipularea pe care o face dictatorul…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Adriana Pistol a informat, joi, ca dintre cele 82 de antibiotice incluse in anexa ordinului care vizeaza diminuarea consumului excesiv al acestora doar 20 vor putea fi eliberate in farmacii, in regim de urgenta, pentru 48 de ore, respectiv cele care nu sunt…

- Dintre cele 82 de antibiotice incluse in anexa ordinului care vizeaza diminuarea consumului excesiv al acestora doar 20 vor putea fi eliberate in farmacii, in regim de urgenta, pentru 48 de ore, respectiv cele care nu sunt susceptibile de a provoca rezistenta la antimicrobiene, a transmis joi secretarul…

- Circa 20.000 de militari din Marea Britanie vor fi trimiși in Europa, unde vor servi in diverse tari, alaturi de nave de razboi si avioane de lupta, in cadrul unui exercitiu major al NATO care se va desfasura in prima jumatate a acestui an. Cel care a facut anunțul cu privire la exercițiul NATO a fost…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat luni ca majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene nu livreaza suficiente arme Ucrainei pentru a o ajuta in razboiul contra Rusiei si a lansat un apel la sporirea eforturilor UE in aceasta privinta, transmite Reuters. In contextul blocarii in Congres a…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut apel joi la liderii statelor Uniunii Europene, reuniti la Bruxelles, sa permita deschiderea negocierilor de aderare cu Ucraina, avertizand ca presedintele rus Vladimir Putin ar exploata orice esec din partea lor, transmit AFP si DPA, informeaza AGERPRES…