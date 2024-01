Stiri pe aceeasi tema

- Șeful PSD, Marcel Ciolacu, a precizat ca nu a fost luata nicio decizie in interiorul partidului privind comasarea alegerilor, iar o hotarare trebuie luata in coalitie Mai mult, a cerut ca fiecare lider de partid sa aiba curajul sa abordeze alegerile cu mandatul pe masa.

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a primit mandat din partea Biroului Politic Național al PNL sa demareze oficial negocierile cu PSD pentru comasarea alegerilor.Scenariul care s-a discutat in PNL a fost cel al comasarii alegerilor locale cu alegerile europarlamentare. De partea cealalta, liderul…

- Propunerea PSD-PNL de comasa alegerile europarlamentare cu cele locale nu are legatura cu planurile pentru Romania in UE sau cu economiile facute la buget, ci cu teama lui Marcel Ciolacu și a lui Nicolae Ciuca ca-și vor pierde influența in partide, susține europarlamentarul REPER Dacian Cioloș, fost…

- Presedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, afirma, intrebat ce parere are despre comasarea alegerilor, ca niciunul dintre romanii cu care a discutat in interactiunile sale cu populatia nu i-a ridicat aceasta problema. „Nu m-a intrebat niciun roman de comasari, m-au intrebat cu totul si cu totul alte…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri, intr-o vizita la o ferma din Baia Mare, ca din punctul sau de vedere comasarea alegerilor nu reprezinta o prioritate pentru romani.„Una este discutia din interiorul fiecarui partid, una e discutia in coalitie. Haideti sa vedem ce-si doresc romanii in…

- Secretarul general adjunct al Guvernului, Adrian Tutuianu, susține ca nu este utila comasarea alegerilor, pentru ca nu sunt argumente suficiente in acest sens. Declarația vine dupa ce premierul Marcel Ciolacu a susținut ca electoratul nu poate fi pacalit.

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni seara, la Antena 3, ca se pot comasa anumite runde de alegeri in acest an și a facut apel la liberalii care susțin scenariul sa nu fie totuși „ridicoli” vorbind despre o economie la buget.Intrebat cum vede scenariul comasarii alegerilor, cu preferința…

- Planurile de comasare a alegerilor locale cu primul tur al alegerilor prezidențiale in luna septembrie, propuse de PNL, au generat dezbateri aprinse in cadrul Coaliției de Guvernare. Surse politice indica faptul ca, deși scenariul este in discuție, nu a fost inca agreat de toți membrii coaliției. Propunerea…