Nicolae Ciucă: „Comasarea alegerilor poate să aducă o prezenţă mai mare la vot” Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, considera ca prezența la vot va fi mai mare daca alegerile europarlamentare vor fi comasate cu cele locale. Afirmația a fost facuta in cadrul unei emisiuni TV in care liderul PNL a fost intrebat daca formațiunea pe care o reprezinta sustine comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale. „Sustinem orice decizie, orice solutie care sa faciliteze faptul ca avem un an cat se poate de complicat cu patru, putem spune chiar cinci runde de alegeri. Si atunci, daca ne uitam, din iunie pana in decembrie, cu totii vom fi ocupati si preocupati de ceea ce se va intampla… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

