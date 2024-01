Marcel Ciolacu, în vorbă cu Piero Ferrari Premierul Marcel Ciolacu s-a intalnit cu Piero Ferrari, la premierea filmului „Ferrari” in Romania, care a avut loc miercuri seara, in București, potrivit Cancan.ro . La Evenimentul de la Cineplexx Baneasa, liderul PSD, insoțit de ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, și de președintele interimar al Camerei Deputaților, Alfred Simonis, a dat ”nas in nas” cu Ferrari. Filmul se bazeaza pe biografia lui Enzo Ferrari, tatal lui lui Piero, iar acțiunea se petrece in 1957. Pelicula este regizata de Michael Mann, de patru ori nominalizat la Oscar. Piero Ferrari și soția lui romanca, Romina Gingașu,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Actorii din filmul „Ferrari” au mers acasa la moștenitorul imperiului inainte de a intra in rol. Adam Driver și Penelope Cruz și-au luat notițe in timp ce Piero Ferrari le descria cum era tatal sau și cum a fost momentul in care s-a aflat ca Enzo Ferrari are o a doua familie. Sunt informații oferite…

- Romina Gingașu, soția romanca a lui Piero Ferrari, moștenitorul a 10% din compania Ferrari, a uimit cu cea mai recenta apariție a sa, in direct la TV. Deși soțul ei are o avere de miliarde de euro, ea nu obișnuiește sa poarte zilnic haine de la brand-uri de lux. De șapte ani de zile, Romina Gingașu,…

- Dupa episodul cu viscol dinainte de Craciun, romanii s-au bucurat de o vreme deosebit de calda pentru aceasta perioada a anului. Meteorologii spun ca tendința se va menține in zilele și saptamanile urmatoare. „Ramanem pe un fond de vreme deosebit de calda pentru aceasta data. Ieri am inregistrat noi…

- In perioada dintre Craciun și Revelion, bucureștenii nu vor scapa de problemele care au predominat pe tot parcursul anului. Rețele Electrice Muntenia anunța ca mai multe zone din Capitala vor ramane fara curent, in perioada 27 – 29 decembrie 2023.

- „Sunt proprietarul restaurantului The President din Parcul Tei. Este vorba despre HCGMB 114/2004 care reglementeaza accesul auto in parcurile publice din București. De cateva luni bune administratorul parcului ne-a interzis sa mai intre mașina de ridicat gunoiul și sa-mi fac aprovizionarea la restaurant.Pana…

- De sarbatori, fie ca vorbim de Craciun sau Revelion, fiecare femeie isi doreste o tinuta care sa o avantajeze, cu care poate iesi in evidenta si care poate sa ii dea o stare de bine. Iar designerii vin si anul acesta cu o serie de recomandari – rochia rosie, neagra, aurie sau alba reprezinta o alegere…

- In semn de protest, polițiștii de penitenciare avertizeaza ca vor lasa pușcariile nepazite de Craciun și de Revelion. Polițiștii de penitenciare striga: Pazim Romania de talhari, dar ne cerem scuze romanilor ca nu ii putem pazi de hoții din Guvern, se arata intr-un comunicat transmis presei. „Joi,…

- In aceasta perioada a sarbatorilor de iarna și copiii pot avea parte de momente fericite in care se pot distra in locuri special amenajate de Craciun și Revelion. Iata locul din Bucuresti unde iti poti duce copiii pe gratis la ateliere de Craciun si spectacole de teatru!