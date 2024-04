Andrei, cel mai bun elev-matematician din lume. ”A fost de-a dreptul banală” Cel mai bun elev-matematician din lume, David-Andrei Anghel, de la Liceul International de Informatica din Bucuresti, care a obtinut anul trecut medalia de aur cu un punctaj maxim la Olimpiada internationala din Japonia, s-a clasat pe primul loc la Olimpiada nationala desfasurata la Targu Mures, impartind prima pozitie cu alti cinci elevi din tara. „Nu vreau sa par arogant, dar partea stiintifica a fost de-a dreptul banala si olimpiada si barajul au impus niste subiecte foarte usoare, nu prea mi-a placut. (…) Anul trecut am luat punctajul maxim la Olimpiada internationala, chestie pe care n-a… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

