Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a declarat joi, dupa ședința de guvern, ca Romania are asumata in cererea de plata numarul patru din PNRR reforma sistemului Fiscal, ceea ce prespune modificarea Codului Fiscal. Ministrul spune ca pana la momentul in care va fi depusa aceasta cererea, guvernul trebuie…

- Milioane de romani vor ramane, anul viitor, fara ajutorul de la stat. Premierul Marcel Ciolacu a anuntat motivul pentru care se va intampla acest lucru. Premierul a vorbit, de asemenea, și despre procentul cu care se vor majora pensiile de la 1 ianuarie 2024, cat și despre noua lege a pensiilor. „Romania…

- Gaura bugetara se adancește rapid, iar diferența dintre venituri și cheltuieli a ajuns in luna septembrie la 56 de miliarde de lei. De la o luna la alta, deficitul a crescut cu aproape 14 miliarde. Intrebat la Digi24 unde s-au dus banii, in condițiile in care veniturile sunt mai mari la mai multe capitole,…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat marti, la Craiova, ca saptamana aceasta ar urma sa fie purtate noi discutii la Bruxelles cu oficialii Comisiei Europene cu privire la noua Lege a pensiilor publice, el reiterand faptul ca si-ar dori ca aceasta lege sa fie pusa in aplicare inca de anul viitor. El a…

- Marcel Ciolacu a precizat despre amendamentul care a creat discordie in coaliție ca „niciodata eu sau domnul Nicolae Ciuca, nu am vorbit de vreun amendament la Pilonul II de pensii „. Premierul Marcel Ciolacu a explicat ca niciodata in coalitie nu au fost discutii despre vreun amendament la Pilonul…

- Ministrul Finantelor a afirmat, dupa sedinta conducerii PNL, ca la Bruxelles s-a prezentat planul de masuri fiscal bugetare, asa cum a fost agreat la nivelul coalitiei, mentionand ca specialistii de la Comisia Europeana, conform angajamentului asumat de Romania, au spus ca exista jalonul 207 potrivit…

- Ministrul Finantelor a afirmat, dupa sedinta conducerii PNL, ca la Bruxelles s-a prezentat planul de masuri fiscal bugetare, asa cum a fost agreat la nivelul coalitiei, mentionand ca specialistii de la Comisia Europeana, conform angajamentului asumat de Romania, au spus ca exista jalonul 207 potrivit…

- Premierul Marcel Ciolacu afirma ca, pana la sfarsitul lunii octombrie, Comisia Europeana vrea sa inchida negocierile cu Romania privind cererea de plata numarul 3 pentru fondurile europene alocate prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Țara noastra mai are o singura reforma de indeplinit:…