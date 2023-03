Maramureș: O cabană și utilajele unei companii, incendiate de mafia lemnului O cabana cu doua etaje și utilajele unei companii au fost incendiate, in noaptea de sambata spre duminica, in Valea Vaserului, județul Maramureș. Un caine de paza a fost incendiat și ucis, paznicul a fost sechestrat, iar motoarele a 7 utilaje au fost distruse dupa ce au fost trase zeci de focuri de arma. Totul ar fi pornit de la o licitație publica la care au participat mai multe firme, printre care și firma a carei cabana a fost incendiata. Aceasta a și caștigat licitație. Administratorul firmei a declarat ca inca de vineri a primit amenințari cu moartea și cu incendierea și ca a depus plangere… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un incident grav s-a petrecut la o cabana situata in Vișeul de sus, Maramureș, unde a avut loc un atac armat. Paznicul cabanei a fost sechestrat și mai multe utilaje au fost incendiate. Din primele cercetari, cabana este sediul unei societați care ar fi deranjat pe cineva din zona dupa caștigarea unei…

- UPDATE – IPJ Maramureș: „In urma deplasarii la fața locului a echipei de cercetare complexa, din primele cercetari efectuate, se confirma faptul ca, persoane necunoscute ar fi distrus prin incendiere o cabana din material lemnos, precum și patru tractoare forestiere. De asemenea, au fost descoperite…

- Mai mulți indivizi, inca necunoscuti, au incendiat o cabana si mai multe masini, au tras zeci de focuri de arma, au sechestrat un paznic si au omorat un caine, dupa ce o firma de pe Valea Vaserului a castigat o licitatie pentru o padure din zona.Atacul mafiot a avut loc noaptea trecuta la sediul unei…

- Politistii din Maramures au deschis o ancheta dupa ce administratorul unei firme care se ocupa cu exploatarea lemnului a reclamat ca mai multe persoane au distrus utilajele folosite de societate dar si o cabana in care erau cazati muncitori. Fapta a avut loc in noaptea de sambata spre duminica, intr-o…

- In data de 02 martie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Maramureș, in timp ce efectuau verificari cu privire la respectarea masurii arestului la domiciliu de catre un barbat de 34 de ani de cetațenie ucraineana, au constatat faptul ca acesta a parasit fara incuviințarea…

- Un baiat de 19 ani din Braila este cercetat pentru furt, dupa ce a sustras un autoturism parcat in zona trecerii bac Braila-Smardan si l-a vandut la fier vechi, informeaza vineri IPJ Braila, citat de Agerpres. „La data de 16 februarie a.c., in jurul orei 12.30, politisti din cadrul Serviciului de Investigatii…

- "La data de 16 februarie a.c., in jurul orei 12:30, politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au fost sesizati prin apel 112, de catre un barbat in varsta de 38 de ani, din orasul Smardan, cu privire la faptul ca, in perioada 15-16.02.2023, i-ar fi fost sustras autoturismul pe care…

- Un tanar de 19 ani din Braila este cercetat pentru furt, dupa ce a sustras un autoturism parcat in zona trecerii bac Braila-Smardan si l-a vandut la fier vechi, informeaza vineri IPJ Braila. "La data de 16 februarie a.c., in jurul orei 12:30, politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale…