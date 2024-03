La data de 29 februarie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii emis de Judecatoria Baia Mare. Polițiștii au identificat un tanar de 26 de ani, condamnat la executarea unei pedepse de 1 an și 6 luni inchisoare pentru comiterea infracțiunii de violența in familie. Tanarul depistat de polițiști a fost depus in penitenciar in vederea executarii pedepsei. ZiarMM The post Baia Mare: Condamnat pentru violența in familie, depistat de polițiști și depus in penitenciar appeared first on ZiarMM .