Manechin confundat cu un cadavru, transportat pe o mașină prin Timișoara Fotografia ce infațișa un manechin transportat pe plafonul unei mașini prin Timișoara a produs stupoare in randul internauților, relateaza Agenția de presa Rador. Manechinul era invelit cu o panza alba și legat cu benzi de plafonul mașinii, iar martorii au crezut ca este vorba de un cadavru. Fotografii cu presupusul cadavru au ajuns pe rețelele de socializare, iar polițiștii au inceput verificarile. In urma acestora, a fost identificat șoferul in persoana unui barbat, in varsta de 28 de ani, care va fi sancționat cu 1.000 de lei. Barbatul este membru al unei asociații de tineri artiști din Timișoara.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Politia Timis a intrat in alerta, dupa ce in spatiul online a aparut o fotografie in care un cadavru este transportat pe plafonul unei masini. Dupa ce au efectuat cercetari, politiștii au anuntat ca evenimentul nu se confirma, iar de fapt era vorba de o asociatie de tineri artisti care face expozitii…

- O imagine postata pe unul dintre cele mai accesate grupuri de Facebook din vestul tarii, Info Trafic Jud Timis, a declansat o adevarata isterie. Imaginea infatiseaza un autoturism pe plafonul caruia pare sa fie transportat, asezat pe o patura, invelit intr-un cearsaf alb si asigurat cu chingi, un… cadavru.…

