Stiri pe aceeasi tema

- Se convoaca Consiliul local al municipiului Constanta in sedinta ordinara, joi, 28.03.2024, ora 17.00, in sala "Remus Opreanu" a Consiliului Judetean Constanta.Astfel, pe ordinea de zi se afla si Proiect de hotarare nr. 68 2024 privind aprobarea raportului de evaluare nr. A.E.C. 73 12.02.2024, inregistrat…

- Proiect pentru amenajarea curții Castelului de la Sancrai: Zone de promenada și evenimente, pavilion și iaz Proiect pentru amenajarea curții Castelului de la Sancrai. Consiliul Județean Alba vrea sa amenajeze și sa imprejmuiasca curtea Castelului de la Sancrai. Sunt propuse, printre altele, zone de…

- Localitatea Soroca va beneficia de doua contracte de antrepriza, in valoare de 7,7 milioane de lei (385 mii de euro), pentru implementarea proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere (ZEL) Ungheni-Business”. Agenția de Dezvoltare…

- Sistemul de alimentare cu apa in comuna Livezile va fi extins și reabilitat. Acord de mediu, solicitat la APM Sistemul de alimentare cu apa in comuna Livezile urmeaza sa fie extins și reabilitat, printr-o investiție estimata la peste 2,8 milioane de lei. Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Alba…

- ADR Centru anunta peste 44 milioane de euro din fonduri europene pentru descongestionarea traficului in cele șase reședințe de județ din Regiunea Centru. Peste 44 milioane de euro din fonduri europene , pot fi solicitate de cele șase reședințe de județ din Regiunea Centru, respectiv Alba, Brașov, Covasna,…

- Ieri a fost semnat contractul de finanțare in valoare de aproape 18 milioane de lei pentru amenajarea trotuarelor și a dispozitivelor de scurgerea apelor pluviale in Rodna. Anunțul a fost facut de ministrul Digitalizarii, Bogdan Ivan. „Siguranța pentru 6000 de bistrițeni, pentru mame, copii și seniori!…

- Primaria din Bacau a lansat un proiect-pilot destinat elevilor din doua comune limitrofe, care isi propune sa ofere o alternativa eficienta si gratuita de transport scolar. Momentan, autobuzele scolarilor vor avea program doar dimineata, la dus. Un aspect important al initiativei este sprijinul acordat…

- Clujenii care locuiesc in cartierul Grigorescu nu mai suporta modul in care arata zona stației Travio. In ultimele zile, Primaria a primit mai multe sesizari potrivit carora in zona dorm oameni ai strazii care fac mizerie, iar in urma acesteia apar și șobolani. „Exista vreun proiect de amenajare…