Stiri pe aceeasi tema

- Pep Guardiola, managerul lui Manchester City, a declarat ca Haaland, De Bruyne și Doku s-au antrenat bine și pot reveni curand in meciuri oficiale, chiar daca pentru partida de duminica din turul al treilea al Cupei Angliei prezența lor pe teren e incerta.Managerul lui Manchester City, Pep Guardiola,…

- Atacantul norvegian Erling Haaland este asteptat sa revina in ianuarie la Manchester City. Sunt cateva saptamani de absenta pentru nordic, din cauza fracturii de stres de la picior, transmite EFE, citata de Agerpres . Haaland a pierdut ultimele sase partide ale campioanei Angliei, inclusiv cele de la…

- Pep Guardiola, managerul lui Manchester City, a vorbit in cadrul unei conferințe de presa despre noul format al Mondialului Cluburilor. Din 2025 se va juca intr-un nou format, cu 32 de echipe imparțite in 8 grupe, iar competiția va dura o luna, vara. Prezent in Arabia Saudita pentru CM al cluburilor…

- Pep Guardiola (52 de ani) a glumit ca iși seduce jucatorii astfel incat Manchester City sa aiba succesul de care s-a bucurat in ultimii ani. Egala lui Liverpool sambata, 1-1, Manchester City a pierdut prima poziție in Premier League, dar ramane aproape de liderul Arsenal, la doar un punct in spatele…

- Manchester City și Liverpool au remizat, scor 1-1, in derby-ul rundei cu numarul 13 din Premier League. Dupa fluierul final, Pep Guardiola s-a certat serios cu Darwin Nunez. Manchester City a condus-o pe Liverpool din minutul 27, prin reușita lui Haaland, dar defensiva campioanei a cedat pe final, la…

- Echipa engleza Manchester City a cheiat la egalitate duminica seara, in deplasare, scor 4-4, meciul din etapa a 12-a cu formatia londoneza Chelsea. Gazdele au egalat in minutul 90+5, din penalti, potrivit news.ro.Meci nebun pe Stamford Bridge, unde timp de aproape o jumatate de ora partida nu a avut…

- Manchester City este aproape sa bifeze transferul lui Valentin Barco (19 ani), fundașul stanga de la Boca Juniors. Campioana Europei este in cautarea unui fundaș stanga. Aceasta poziție pare descoperita in echipa antrenata de Pep Guardiola. Singurul aparator stanga din lotul englezilor este Sergio Gomez,…

- Pep Guardiola (52 de ani) și Mikel Arteta (41 de ani) se vor intalni duminica seara in derby-ul etapei din Premier League, Arsenal - Manchester City. Partida incepe la 18:30 și va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Pep Guardiola a vorbit inaintea duelului…