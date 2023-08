Daniela Elena Ianuș a fost suspendata din funcția de manager al Spitalului Municipal Urziceni, a anunțat, miercuri, primarul localitații Urziceni. ”Astazi am luat hotararea de suspendare din functie a doamnei manager. A fost informata DSP si prima informare pe care am facut-o a fost catre domnul ministru Rafila cu care am si vorbit la telefon si la ora 16,00 o sa am o discutie cu dumnealui pentru a discuta actul medical, nu administrativ din spitalele noastre”, a declarat Constantin Sava, primarul orașului Urziceni, transmite Agerpres. Decizia de suspendare vine a treia zi, dupa ce o femeie in…