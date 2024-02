Stiri pe aceeasi tema

- Caz halucinant in Targu Mureș. O mama și fiul ei au fost gasiți morți in casa, iar trupurile lor erau deja in stare putrefacție. Polițiștii au intrat in locuința lor și au gasit cele doua cadavre, iar in acest caz a fost deschis un dosar penal. Iata care sunt primele ipoteze.

- Potrivit informațiilor, intr-o locuința la care s-a deplasat pentru a inmana pensia, poștașul a gasit doua persoane decedate (posibil in urma intoxicarii cu monoxid de carbon).Este vorba de doua femei (mama - 82 ani și fiica – 55 ani). Cu ocazia CFL intr-o camera separata, a fost descoperit cadavrul…

- Un barbat si o femeie, de 92, resepctiv 77 de ani, au fost gasiti morti in casa, vineri, 26 decembrie, in satul Campenita, judetul Mures, legistii stabilind ca decesul a survenit din cauza frigului si a unei usoare intoxicatii cu cu monoxid de carbon, a anunțat IPJ Mureș.Batranii au fost gasiți ieri,…

- Doua persoane, mama și fiu, au fost gasite joi decedate in locuința lor din orașul Bocșa, județul Caraș-Severin. Polițiștii au fost sesizați de o vecina a celor doi, informeaza IPJ Caraș-Severin.

- Descoperire macabra, joi dimineața, intr-o locuința din Caraș-Severin. O mama și fiul ei au fost gasiți decedați in casa. Vecinii au fost cei care au dat alerta, scrie Express de Banat. Polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpa.

- Doua persoane, mama și fiu, au fost gasite joi decedate in locuința lor din orașul Bocșa, județul Caraș-Severin. Polițiștii au fost sesizați de o vecina a celor doi, informeaza IPJ Caraș-Severin.Echipajul medical al Serviciului de Ambulanța sosit la fața locului a constatat ca cele doua persoane,…

- O femeie care nu și-a mai vazut de cateva zile vecinii, mama și fiu, a alertat, marți, autoritațile. Deoarece nu ii raspundea nimeni, a chemat pompierii sa sparga ușa apartamentului aflat pe Aleea Sanatații din Timișoara. Imaginile erau greu de privit: un tanar zacea mort in pat, iar mama sa era spanzurata…

- Descoperire ingrozitoare! Patru adolescenți, fați disparuți dupa o excursie, au fost gasiți morți. Trupurile lor neinsuflețite au fost descoperite intr0o mașina rasturnata de polițiștii care ii cautau de mult timp. Scenele la care au luat parte sunt de-a dreptul infioratoare.