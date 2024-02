Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 88 de ani si fiul ei de 57 de ani au fost gasiti morti, vineri, intr-o locuinta din Targu Mures, informeaza Observatornews. Vecinii au sesizat autoritatile, dupa ce cei doi nu au mai raspuns in ultima saptamana. Politistii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpa.Cei doi locuiau cu…

- O femeie in varsta de 88 de ani si un barbat, de 57 de ani, mama si fiu, au fost descoperiti decedati, vineri dupa-amiaza, intr-un apartament de pe strada Aleea Carpati din Targu Mures, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ).

- Potrivit informațiilor, intr-o locuința la care s-a deplasat pentru a inmana pensia, poștașul a gasit doua persoane decedate (posibil in urma intoxicarii cu monoxid de carbon).Este vorba de doua femei (mama - 82 ani și fiica – 55 ani). Cu ocazia CFL intr-o camera separata, a fost descoperit cadavrul…

- Medicii legiști au spus ca decesul lor a survenit din cauza frigului și a unei ușoare intoxicații cu monoxid de carbon, potrivit IPJ Mureș.Batranii au fost descoperiți ieri, in jurul orei 11:30, cand polițiștii de la Secția 3 Poliție Rurala Raciu au primit o sesizare cu privire la faptul ca intr-o locuința…

- Un barbat si o femeie, de 92, resepctiv 77 de ani, au fost gasiti morti in casa, vineri, 26 decembrie, in satul Campenita, judetul Mures, legistii stabilind ca decesul a survenit din cauza frigului si a unei usoare intoxicatii cu cu monoxid de carbon, a anunțat IPJ Mureș.Batranii au fost gasiți ieri,…

- Doua persoane, mama și fiu, au fost gasite joi decedate in locuința lor din orașul Bocșa, județul Caraș-Severin. Polițiștii au fost sesizați de o vecina a celor doi, informeaza IPJ Caraș-Severin.Echipajul medical al Serviciului de Ambulanța sosit la fața locului a constatat ca cele doua persoane,…

- Un apel la 112 a dat alerta in Timișoara. O femeie și fiul ei au fost gasiți morți in casa! Oamenii legii au facut cercetari la fața locului și la o prima verificare nu s-au gasit leziuni pe corpurile victimelor.Cadavrele au fost predate la IMLAzi, in jurul orei 17:40, polițiștii Secției 2 Timișoara…

- Procurorii francezi au deschis o ancheta pentru omucidere, dupa ce cinci cadavre au fost gasite intr-un oras, la nord-est de Paris, potrivit AFP, citata de News.ro. Potrivit presei locale, victimele sunt o femeie si cei patru copii ai acesteia. Cadavrele lor au Cadavrele lor au fost gasite in orasul…