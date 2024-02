Mamă şi fiu, găsiţi morţi după mai multe zile într-o locuinţă din Târgu Mureş O femeie de 88 de ani si fiul ei de 57 de ani au fost gasiti morti, vineri, intr-o locuinta din Targu Mures, informeaza Observatornews. Vecinii au sesizat autoritatile, dupa ce cei doi nu au mai raspuns in ultima saptamana. Politistii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpa.Cei doi locuiau cu chirie intr-o garsoniera din Targu Mures, iar primul a murit fiul in varsta de 57 de ani, scrie sursa citata. Mama sa de 88 de ani a incercat sa ceara ajutor, dar nu a reusit si a decedat."Personalul medical dirijat la fata locului a constatat ca acestia nu mai prezentau semne vitale, trupurile celor… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

