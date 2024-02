Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 88 de ani si un barbat, de 57 de ani, mama si fiu, au fost descoperiti decedati, vineri dupa-amiaza, intr-un apartament de pe strada Aleea Carpati din Targu Mures, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ).

- Medicii legiști au spus ca decesul lor a survenit din cauza frigului și a unei ușoare intoxicații cu monoxid de carbon, potrivit IPJ Mureș.Batranii au fost descoperiți ieri, in jurul orei 11:30, cand polițiștii de la Secția 3 Poliție Rurala Raciu au primit o sesizare cu privire la faptul ca intr-o locuința…

- Un barbat si o femeie, de 92, resepctiv 77 de ani, au fost gasiti morti in casa, vineri, 26 decembrie, in satul Campenita, judetul Mures, legistii stabilind ca decesul a survenit din cauza frigului si a unei usoare intoxicatii cu cu monoxid de carbon, a anunțat IPJ Mureș.Batranii au fost gasiți ieri,…

- Doua persoane, mama și fiu, au fost gasite joi decedate in locuința lor din orașul Bocșa, județul Caraș-Severin. Polițiștii au fost sesizați de o vecina a celor doi, informeaza IPJ Caraș-Severin.

- Doua persoane, mama și fiu, au fost gasite joi decedate in locuința lor din orașul Bocșa, județul Caraș-Severin. Polițiștii au fost sesizați de o vecina a celor doi, informeaza IPJ Caraș-Severin.Echipajul medical al Serviciului de Ambulanța sosit la fața locului a constatat ca cele doua persoane,…

- Un apel la 112 a dat alerta in Timișoara. O femeie și fiul ei au fost gasiți morți in casa! Oamenii legii au facut cercetari la fața locului și la o prima verificare nu s-au gasit leziuni pe corpurile victimelor.Cadavrele au fost predate la IMLAzi, in jurul orei 17:40, polițiștii Secției 2 Timișoara…

- Doi adulti si un copil de sapte ani au fost gasiti morti, luni seara, intr o casa din localitatea Vaideeni din judetul Valcea.Oficial de la IPJ ValceaLa data de 25 decembrie a.c., politistii din cadrul Politiei Horezu au fost sesizati despre faptul ca 3 persoane au fost gasite in stare de inconstienta…

- Descoperire ingrozitoare! Patru adolescenți, fați disparuți dupa o excursie, au fost gasiți morți. Trupurile lor neinsuflețite au fost descoperite intr0o mașina rasturnata de polițiștii care ii cautau de mult timp. Scenele la care au luat parte sunt de-a dreptul infioratoare.