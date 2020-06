Majoritatea județelor din țară, sub cod galben de inundații 34 de județe ale țarii se afla sub cod galben de inundații pana in 23 iunie, ora 00:00, anunța Departamentul pentru Situații de Urgența. Aceste județe sunt: Alba, Arad, Argeș, Bacau, Bihor, Bistrița-Nasaud, Botoșani, Brașov, Buzau, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Covasna, Dambovița, Galați, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Prahova, Satu Mare, Sibiu, […] Articolul Majoritatea județelor din țara, sub cod galben de inundații a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

