Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu 1 octombrie, IRCC inregistreaza o mica majorare de 0,02%, dupa ce trimestrul trecut a avut o ușoara scadere. In perioada 1 iulie – 30 septembrie 2023, IRCC a avut valoarea de 5.94%, insa odata cu noua sa actualizare, indicele de referința se ridica la valoarea de 5.96%. Schimbarea este nesemnificativa…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat recent ca Uniunea Europeana va lansa o ancheta in ceea ce privește subvențiile acordate companiilor de autovehicule electrice din China. Germania și Franța, cele mai mari doua entitați economice din UE, au atitudini total opuse fața de…

- Studiu Bestjobs Zona micilor intreprinzatori din Romania este, in mod tradițional, una extrem de dinamica, zeci de mii de SRL-uri fiind inființate in fiecare an. De la inceputul anului și pana in prezent peste 56.000 de SRL-uri noi au fost inregistrate, potrivit datelor publicate de Oficiul Național…

- „In China sunt peste 180.000 de companii de cafea și aceasta piața va menține tendința de creștere puternica”, se arata pe site-ul rusesc Sputnik. Este doar un mic exemplu de revigorare a consumului intern. Conform datelor oficiale emise marți, economia Chinei a crescut succesiv, in timp ce consumul…

- Numarul mare de evenimente sportive și culturale din Cluj-Napoca, cat și cele de tip nunți sau conferințe ii fac pe proprietarii unitaților de turism din oraș sa investeasca in extinderea și modernizarea acestora.

- Nora Baldovin (www.b1tv.ro) Apicultorii se plang ca mierea romaneasca nu se poate exporta si nu se vinde nici pe piața interna, pentru ca nu mai are loc de importurile ce intra, masiv, din Ucraina. Situatie nemaiintalnita in 50 de ani in apicultura romaneasca ”Anul acesta, desi este unul slab, cu o…

- In ton cu incetinirea economiei, și piața imobiliara din Romania da ceva semne de lentoare pe mai multe segmente, insa rezultatele raman destul de solide in general, spun experții Colliers Romania intr-o radiografie pentru prima jumatate de an. Piața spațiilor logistice și industriale ofera cele mai…

- Piața imobiliara din Cluj pare sa fie in declin, deoarece pana și vilele luxoase au ajuns sa se ieftineasca, dar nu suficient inca sa se gaseasca imediat cumparatori. Cea mai impresionanta vila din Ardeal este scoasa la vanzare la suma de 3,1 milioane de euro, iar fața de casele vandute cu 1,5 – 2 milioane…