”Piata de fuziuni si achizitii din Romania a avut un inceput de an lent, cu 15 tranzactii cu o valoare de 170 milioane euro, incheiate in primul trimestru. Insa perspectivele de redresare pe termen scurt exista, alte 55 de tranzactii fiind anuntate in perioada mentionata”, arata datele analizate de PwC Romania. Numarul scazut al tranzactiilor inchise la acest moment, in ciuda numeroaselor tranzactii anuntate (dar nefinalizate inca), semnaleaza faptul ca, in urmatoarele trimestre, vor fi incheiate semnificativ mai multe tranzactii. Cele 55 de tranzactii anuntate, cu 13% mai putine decat in primele…