Stiri pe aceeasi tema

- 21 martie 2024: Ziua Mondiala a Poeziei, sarbatorita la Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba. Poezie, acorduri muzicale și lansare de carte 21 martie 2024: Ziua Mondiala a Poeziei, sarbatorita la Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba. Poezie, acorduri muzicale și lansare de carte Ziua Mondiala…

- 20 martie: „English 4 Kids – Clubul de engleza”, continua la Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba. Tema de miercuri, „Things in My Room” 20 martie: „English 4 Kids – Clubul de engleza”, continua la Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba. Tema de miercuri, „Things in My Room” Miercuri, 20 martie…

- Atelier de parenting organizat de biblioteca „Lucian Blaga” dedicat pentru viitorii și proaspeții parinți Atelier de parenting organizat de biblioteca „Lucian Blaga” dedicat pentru viitorii și proaspeții parinți Miercuri, 6 martie, Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba organizeaza un atelier de parenting…

- Clubul de engleza la Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba reincepe luni. Cine se poate inscrie Clubul de engleza la Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba: proiectul 3.10 English 4 Kids reincepe de luni, 26 februarie 2024, de la ora 10. Este destinat elevilor din clasele mici: de la clasa 0 la…

- 26 februarie: „English 4 Kids – Clubul de engleza”, revine la Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba. Tema de luni, „Welcome to my house” 26 februarie: „English 4 Kids – Clubul de engleza”, revine la Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba. Tema de luni, „Welcome to my house” Luni, 26 februarie 2024,…

- Unele studii arata ca atunci cand unui copil i se citește des, parțile creierului lui care se ocupa cu ințelegerea și imaginația sunt foarte active. In comparație cu privitul la TV, cititul ii ajuta pe copii sa asculte, sa acorde atenție și sa se concentreze. Acestea și multe alte beneficii ale cititului…

- 7 februarie: Ziua Internaționala a Cititului Impreuna la Ocna Mureș. Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba prezenta in mijlocul elevilor din oraș: Sesiuni de lectura și momente artistice, la Casa de Cultura „Ion Sangereanu” 7 februarie: Ziua Internaționala a Cititului Impreuna la Ocna Mureș. Biblioteca…

- „Omul, cartea, biblioteca”, proiectul Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, continua in 2024: Reguli de scriere corecta in limba romana, in fiecare vineri „Omul, cartea, biblioteca”, proiectul Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, continua in 2024: Reguli de scriere corecta in limba romana,…