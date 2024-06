Stiri pe aceeasi tema

- „Povești in Versuri”, tema Laboratorului de C′ArteTeatru al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba Joi, 13 iunie 2024, de la ora 15:00, Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba gazduiește un nou atelier de teatru care are ca titlu: „Povești in versuri: Gandire și traire in frazarea textului liric”.…

- 7 iunie: „Minunea” de R.J. Palacio și „Cine este oare Carmen Sandiego” de Rebecca Tinker, la Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba: Dezbaterea carților in cadrul Clubului de lectura „Lucian Blaga” 7 iunie: „Minunea” de R.J. Palacio și „Cine este oare Carmen Sandiego” de Rebecca Tinker, la Biblioteca…

- Simezele Salonului Alb al Casei de Cultura „Platon Pardau" din Vatra Dornei gazduiesc o valoroasa expoziție de pictura cu lucrari realizate de catre artiștii pastici participanți la taberele de creație organizate de-a lungul mai multor ani, de catre Primaria Municipiului Vatra ...

- Amatorii artelor din municipiul Gherla au parte și in aceasta perioada a florilor de un eveniment de marca, prilejuita de o noua expoziție de pictura, semnata Voichița Cecalacean. Profesoara originara din Maramureș a funcționat și in invațamantul gherlean, iar in urma cu doi ani a mai avut o reușita…

- MAINE: English 4 Kids, la Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba. Tema lunii aprilie 2024, „In the Kitchen” MAINE: English 4 Kids, la Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba. Tema lunii aprilie 2024, „In the Kitchen” Clubul de engleza ”English 4 Kids” de la Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba…

- VIDEO Barbat din Alba, AMENDAT cu 2.000 de lei dupa ce a vandalizat o jardiniera flori, in fața Primariei municipiului Aiud Barbat din Alba, AMENDAT cu 2.000 de lei dupa ce a vandalizat o jardiniera flori, in fața Primariei municipiului Aiud Un barbat care a vandalizat o jardiniera cu flori amplasata…

- Joi, 11 aprilie 2024, pe Aleea Scriitorilor din Alba Iulia, la ora 12.00, Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba vor organiza un moment de omagiere al celui care a fost prozatorul, dramaturgul, gazetarul, avocatul și oratorul Barbu Ștefanescu Delavrancea. Momentul depunerii…

- 21 martie 2024: Ziua Mondiala a Poeziei, sarbatorita la Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba. Poezie, acorduri muzicale și lansare de carte 21 martie 2024: Ziua Mondiala a Poeziei, sarbatorita la Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba. Poezie, acorduri muzicale și lansare de carte Ziua Mondiala…