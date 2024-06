Stiri pe aceeasi tema

- MARȚI: My family, la Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba, la Clubul de engleza „English 4 Kids” My family, la Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba, la Clubul de engleza „English 4 Kids” Maine, 25 iunie 2024, la ora 10.30, cei mici sunt așteptați la sediul Bibliotecii Județene „Lucian Blaga”…

- Ajunsa la cea de-a XIV-a ediție, Gala Poeziei Romane Contemporane este organizata și in acest an de Consiliul Județean Alba, Uniunea Scriitorilor din Romania și Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba. Și tot ca in fiecare an, gala se bucura de sprijinul financiar al Ministerului Culturii și se desfașoara…

- MIERCURI: Inotatorul Avram Iancu se intalnește cu albaiulienii la Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba. Va lansa la Alba Iulia cel mai recent volum ”Provocarea Rinului” MIERCURI: Inotatorul Avram Iancu se intalnește cu albaiulienii la Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba. Va lansa la Alba Iulia…

- Miercuri, 22 mai 2024, cu incepere de la ora 17:00, toți cei ce iubesc sportul, aventura și calatoriile sunt așteptați la Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba la o intalnire cu inotatorul de renume mondial Avram Iancu. Intalnirea are loc in cadrul proiectului 3.24 Jurnal de calatorie și este organizata…

- 9 mai: Premiul National pentru Poezie ”Lucian Blaga” Opera Omnia, ediția a VIII-a, in Lancram. Programul evenimentului Premiul Național pentru Poezie „Lucian Blaga” Opera Omnia se va decerna, joi, 9 mai, incepand cu ora 11.00, la Casa Memoriala ”Lucian Blaga” din Lancram. Evenimentul se afla la a opta…

- 24 aprilie | Bebebiblioteca, la Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba: „Anxietatea și fricile la copii”, noua tema a atelierului de parenting 24 aprilie | Bebebiblioteca, la Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba: „Anxietatea și fricile la copii”, noua tema a atelierului de parenting Bebebiblioteca…

- Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba organizeaza, miercuri 24 aprilie 2024, de la ora 17:00, atelierul de parenting „BebeBiblioteca”, care are ca tema – Anxietatea și fricile la copii. „Pe masura ce cresc, copiii experimenteaza diferite temeri care pot avea efecte negative…

- MAINE: English 4 Kids, la Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba. Tema lunii aprilie 2024, „In the Kitchen” MAINE: English 4 Kids, la Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba. Tema lunii aprilie 2024, „In the Kitchen” Clubul de engleza ”English 4 Kids” de la Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba…