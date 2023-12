Mai sunt câteva zile și circa 800.000 de șoferi rămân fără RCA. Ce e de făcut Asigurarea RCA emisa de Euroins inceteaza de drept in data de 7 decembrie 2023, a hotarat Autoritatea de supraveghere Financiara (ASF). Instituția recomanda celor 800.000 de asigurați care au RCA la Euroins sa reinnoiasca asigurarea cat mai repede posibil, pentru a se evita aglomeratia in ultima zi.„Atragem atentia asupra faptului ca, in data de 7 decembrie 2023, politele de asigurare incheiate de Societatea Euroins Asigurare Reasigurare SA inceteaza de drept, cu exceptia contractelor de asigurare incadrate in clasa de asigurari 15 – Garantii, polite care vor inceta la data de 5 februarie 2024.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

