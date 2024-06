Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat forma revizuita a proiectului de lege pentru modificarea legii privind emitenții de instrumente financiare din Romania. Consiliul ASF a aprobat forma revizuita si completarea Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Aceasta initiativa legislativa constituie un demers important in consolidarea pietei de capital […] The post ASF aproba modificarea legii privind emitenții de instrumente financiare appeared first on Puterea.ro .