Mai multe cluburi europene de elită amenință. Vor renunța la Champions League? Mai multe cluburi europene de elita amenința din nou ca vor renunța la Champions League pentru a pune bazele unei noi competiții: Superliga Europei. Potrivit AP, anunțul vine chiar in momentul in care UEFA credea ca a obținut acordul privind un nou format (care va fi anunțat luni) pentru propria competiție. Cluburile care doresc lansarea noii competiții sunt: Barcelona, ​​Real Madrid, Atletico Madrid, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Inter, AC Milan și Juventus. UEFA dorește sa mareasca numarul de echipe care vor participa in Champions League de la 32… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

