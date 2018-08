Stiri pe aceeasi tema

- Marica a lucrat cu Becali și a spus ce știe din interior: ”E greu cu Gigi antrenor. Pardon, conducator!”. Ciprian Marica a jucat la Steaua in primavara anului 2016, dupa care și-a incheiat cariera. Marica știe cine e adevaratul „antrenor” de la Steaua / FCSB: patronul Gigi Becali. „Nu-mi permit sa-l…

- Viena, capitala Austriei, s-a situat pe primul loc in Topul 140 al oraselor cu cele mai bune conditii de viata realizat de prestigioasa publicatie The Economist, in care Bucurestiul ocupa locul al 82-lea, la egalitate cu Belgrad (Serbia) si Shenzhen (China).

- Thomas Tuchel, noul antrenor al lui Paris Saint-Germain, a vorbit cu mai mulți proprietari ai pub-urilor și night-cluburilor cerandu-le sa-l informeze daca jucatorii lui petrec pana dimineața. Tehnicianul in varsta de 44 de ani e mana de fier din primele zile la Paris. Nu mai accepta ca starurile sale…

- DIN CUPRINS Cum s-a pacalit cu contractul la Rapid Ce fel de antrenor este și cine e modelul sau Doua episoade de excepție cu Mircea Lucescu Noul antrenor al Astrei, Marius Maldarașanu, 43 de ani, vorbește despre planurile sale in cariera de antrenor, descrie lecțiile cu care a ramas din colaborarea…

- Antonio Conte a avut joi o intalnire cu membrii conducerii clubului care l-au anuntat ca renunta la serviciile sale. Conform informatiilor, banca tehnica va fi preluata de Maurizio Sarri, fostul antrenor al lui Vlad Chiriches, la Napoli. Sarri, care are 59 de ani, a venit in 2015 la Napoli,…

- CSM Bucuresti are incepand de azi un nou antrenor. Este vorba despre suedezul Magnus Johansson, in varsta de 48 de ani, care in ultimii 2 ani a pregatit echipa norvegiana Molde. Noul tehnician al ”tigroaicelor” are deja o experienta bogata, atat in handbalul feminin, cat si...

- Campion al Romaniei sub comanda lui Dan Petrescu, Ovidiu Hoban, 35 de ani, a vorbit in exclusivitate pentru Gazeta Sporturilor despre planurile sale la CFR Cluj, antrenata acum de Edward Iordanescu. Revenit in Liga 1 in vara anului trecut dupa aventura din Israel, de la Hapoel Be'er Sheva, mijlocașul…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, miercuri, la Summitul International "Solutii smart pentru traficul in Bucuresti", ca problema traficului din Capitala nu va putea fi solutionata complet niciodata, precizand ca in Bucuresti sunt o mie de masini la mia de locuitori. …