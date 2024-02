Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul ivorian David Datro Fofana va reveni la clubul englez Chelsea pentru finalul sezonului, a anuntat joi gruparea londoneza pe site-ul propriu, potrivit news.ro.David Datro Fofana (21 de ani) fusese imprumutat initial pana in iunie 2024 la Union Berlin, in Bundesliga, dar londonezii l-au anuntat…

- In urma cu vreo zece ani sa invingi la handbal feminin pe Buducnost Podgorica era o mare performanța, pe care puține echipe o puteau realiza. Pe atunci cea mai mare handbalista a Romaniei, Cristina Neagu juca in alb-albastru, la campioana Muntenegrului. Astazi, cea supranumita Messi a handbalului romanesc,…

- Formația de handbal feminin CSM Bucuresti a „demolat” echipa muntenegreana Buducnost BEMAX Podgorica, cu scorul de 44-26, in Sala Polivalenta din Capitala, intr-un meci din Grupa A a Ligii Campionilor. „Tigroaicele” au controlat jocul de la un capat la altul, castigand ambele reprize la diferente de…

- Rapid s-a impus in deplasarea de la Craiova, scor 32-25, in runda cu numarul 11 din Liga Naționala de handbal feminin. Tot astazi, Dunarea Braila a trecut cu 38-37 de SCM Ramnicu Valcea. Rapid a confirmat forma buna aratata in ultimele saptamanii. In week-end au atins apogeul, o victorie 30-29 in fața…

- Fosta internationala Carmen Amariei a devenit prima femeie antrenor principal din Liga Nationala masculina de handbal, in urma contractului semnat cu Universitatea Cluj. Amariei a debutat, insa, cu o infrangere, Universitatea Cluj fiind invinsa pe teren propriu. CSM Bucuresti a obținut victoria in meciul…

- Formația de handbal feminin CSM Bucuresti a terminat la egalitate cu echipa maghiara DVSC Schaeffler, scor 29-29, in Grupa A a Ligii Campionilor. In Sala Polivalenta din Capitala, CSM a inceput partida slab și era condusa cu 7-5 in minutul 14. „Tigroaicele” au apasat apoi accelerația, iar in debutul…

- CSM București este superfavorita in meciul de sambata din Liga Campionilor, impotriva echipei maghiare Debrecen Schaeffler. Meciul se va juca sambata, in Sala Polivalenta, de la ora 19:00 și va fi transmis in direct de televiziunile DigiSport, Orange Sport și Prima Sport. Dupa o pauza de 2 saptamani,…

- CSM Bucuresti a invins echipa maghiara Fatum Nyiregyhaza, cu scorul de 3-1 ((25-20, 25-18, 17-25, 25-18), miercuri, la Sala Apollo din Capitala, in prima mansa a saisprezecimilor de finala ale Cupei Challenge la volei feminin.''Tigroaicele'' au obtinut victoria dupa o ora si 38 de minute, conform…