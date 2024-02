Stiri pe aceeasi tema

- Rapid a caștigat cu CSM București, scor 30-28, in „Liga Florilor”. David Ginesta Montes, antrenorul echipei din Giulești, a fost extrem de fericit la final. Spaniolul a laudat atitudinea elevelor lui și crede ca victoria cu CSM București poate reprezenta un nou inceput pentru Rapid. VIDEO. David Ginesta…

- Rapid – CSM București, derby-ul din Liga Florilor, are loc astazi incepand cu ora 18:00 și va fi transmis in direct de catre Pro Arena și in format live text de catre GSP. Partida din etapa a 16-a, din campionatul național de handbal feminin, are o miza ridicata pentru giuleștence, pe langa orgoliile…

- CSM București a obținut o victorie mare in Ungaria, in etapa cu numarul 12 din Liga Campionilor, scor 26-24 in fața lui Gyor, care nu incasase nicio infrangere pana acum in aceasta competiție, conform eurosport.ro. Gyor pornea ca mare favorita azi in meciul cu CSM București, mai ales ca unguroaicele…

- Rapid a invins-o pe Dinamo cu scorul de 2-1 (1-1), sambata seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, intr-un derby de traditie al fotbalului romanesc, disputat in etapa a 23-a a Superligii.Rapid a obtinut o victorie cu emotii, la capatul unui meci disputat.Oaspetii au deschis scorul prin francezul Jayson…

- Fanii celor de la FCU Craiova nu vor mai putea sosi cu trenul la București pentru a-și susține favoriții la derby-ul cu Rapid de vineri seara. Rapid și FCU Craiova se infrunta in unul dintre derby-urile etapei #22 din Liga 1. Confurntarea dintre cele doua a capatat multa rivalitate in ultimii ani, iar…

- CS Rapid a anunțat transferul Ștefaniei Stoica (20 de ani), interul stanga de la CSM București. Ea va schimba tabara in vara, la finalul sezonului in curs. Rapid a ales insa sa anunțe transferul de acum, cand mai sunt luni bune de jucat in „Liga Florilor”, competiție in care cele doua echipe bucureștene…

- FCSB a invins-o pe Dinamo, scor 1-0, in fața a 23.000 de spectatori prezenți pe Arena Naționala. Derby-ul a fost decis de execuția magistrala a lui Florinel Coman, din lovitura libera. David Miculescu (22 de ani) a fost inlocuit la pauza cu Andrea Compagno (27 de ani), care a obținut lovitura libera…

- Cine a caștigat batalia galeriilor la Dinamo - FCSB? Gazeta Sporturilor inaugureaza un proiect special cu ocazia Derby de Romania și prezinta cronica ultra' a duelului de pe Arena Naționala, incheiat in teren 0-1. Un reporter GSP a urmarit timp de 90 de minute cele doua peluze și vine cu principalele…