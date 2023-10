Magistrală de apă găurită pe șantierul de pe Podul Grant Muncitorii de pe șantierul Podului Grant din Capitala au perforat, marți dimineața, o magistrala de apa de pe una dintre rampele podului. Inca nu exista informații despre eventuale victime ale accidentului. Reparațiile Podului Grant Podul urmeaza sa fie inchis complet pe 15 octombrie pana in martie 2024, pe sensul Crangași-Turda, potrivit directorului Administrației Strazilor București. Peste doua saptamani se vor relua lucrarile de reparații pe viaductul pasajului care traverseaza liniile de tren din Gara de Nord, circulația rutiera funcționand doar pe sensul reparat, Turda-Crangași. Reparațiile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

