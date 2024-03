Stiri pe aceeasi tema

- Ultima zi a lunii martie va aduce o mare bucurie pentru șoferii bucureșteni. Anunțul pe care il așteapta de aproape jumatate de an a venit: se reia circulația pe Podul Grant, lucrarile de reabilitare și consolidare au fost finalizate. Tot atunci iși vor relua și tramvaiele circulația pe cele doua sensuri.…

- DN1 este inchis astazi și maine. Traficul va fi deviat in zona orașului Campina pentru demolarea unui pasaj feroviar. Șoferii care au drum prin zona și vorbim despre un trafic intens, de zeci de mașini pe zi, vor fi nevoiți sa o ia pe rute alternative.

- S-a inchis complet circulația rutiera pe DN1 Valea Prahovei, pe o distanța de aproximativ 5 km, informeaza Rador Radio Romania. De la aceasta ora s-a inchis complet circulația rutiera pe DN1 Valea Prahovei, pe o distanța de aproximativ 5 km, intre Branești și Cornu.Traficul va fi intrerupt…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, prezinta stadiul lucrarilor la Podul Grant, el afirmand ca la pasajul principal, traversele liniei de tramvai sunt montate in proportie de 80%, iar sinele pentru linia de tramvai in proportie de 70%. ”Stadiul lucrarilor la Podul Grant. La pasajul principal: Traversele…

- Sunt in continuare zone in care circulația rutiera este ingreunata, in contextul protestelor transportatorilor și al fermierilor, care intra, astfel, in cea de-a noua zi. Centrul Infotrafic informeaza ca joi dimineata, 18 ianuarie, circulatia este ingreunata la Vama Siret (Suceava). Dar si pe DN2, in…

- Este a opta zi de proteste ale fermierilor și transportatorilor. Traficul rutier este restricționat in Afumați, unde banda 1 a sensului de mers catre București este ocupata de autovehicule parcate, precum și in Vama Siret, unde sensul de ieșire din țara este ocupat de autovehiculele protestatarilor.…

- Zece vagoane ale unui tren de marfa s-au rasturnat și cinci au deraiat in gara Leu, la 25 km de Craiova. Circulația este restricționata, iar trenurile circula pe o ruta ocolitoare. Sunt intarzieri și de peste doua ore ale trenurilor de pasageri Craiova – București. Traficul feroviar a fost restricționat…

- Circulatia rutiera se desfasoara ingreunat, cu viteza redusa, pe DN2, in localitatea Afumati, judetul Ilfov, din cauza autovehiculelor transportatorilor si fermierilor, care protesteaza pentru anumite revendicari socio-profesionale, pe banda unu a ambelor sensuri de mers, transmite Centrul Infotrafic…