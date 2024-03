Stiri pe aceeasi tema

- Veste buna pentru șoferi! Duminica, 31 martie 2024, se reia circulația pe Podul Grant, sensul de mers spre Strada Turda. ”De duminica se va putea circula din nou pe Podul Grant din capitala, pe firul Crangasi-Turda.Va fi reluata si circulatia tramvaielor de pe linia 41, pe ambele sensuri, fara macaz.Lucrarile…

- In plus, o veste extraordinara vine și pentru calatorii care au trecut prin greutațile transportului cu tramvaiul 41: odata cu redeschiderea circulației pe Podul Grant, se va relua și circulația tramvaielor 41, pe ambele sensuri. Astfel, acești calatori care au avut de suferit din cauza intreruperii…

- Duminica se redeschide circulația pe Podul Grant, pe sensul Crangași-Turda, a anunțat miercuri primarul general al Capitalei, Nicușor Dan. Potrivit acestuia, circulația rutiera pe sensul Crangași-Turda va fi redeschisa duminica, la ora 11.00, conform Mediafax.Tot atunci se va relua și circulația…

- Primarul general Nicusor Dan a anuntat, duminica, revenirea incepand de luni, 25 martie, a tramvaiului 25 la circulatia pe ambele sensuri ale Bulevardului Timisoara,dupa ce au fost finalizate in timp record lucrarile din zona de modernizare la sistemul de termoficare. „Linia tramvaiului 25 revine de…

- Primarul general al Capitalei a declarat, joi, in cadrul unui interviu la „Jurnalul de Seara” de la Digi24, ca taxa pentru parcare nu va crește, iar ca intr-un an și jumatate ar vrea ca numarul locurilor de parcare cu taxa in inelul central al Bucureștiului sa ajunga de la 20.000 la 90.000.

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, anunța ca au fost depuse trei oferte in cadrul procedurii de achiziție a celor 20 de minicentrale termice care vor asigura, de iarna viitoare, apa calda și caldura in mai multe zone din București. Intr-un mesaj pe Facebook, primarul scrie ca urmeaza etapa…

- A inceput sa fie montataa sina de tramvai si rosturile de dilatatie pe Podul Grant, a anuntat marti, 30 ianuarie, primarul Capitalei, Nicusor Dan."A inceput montarea sinei de tramvai si a rosturilor de dilatatie pe Podul Grant", a scris Nicusor Dan, pe Facebook.Primarul Capitalei a adaugat ca este optimist…

- Primarul general al Bucureștiului a respins solicitarea fermierilor și transportatorilor prin care aceștia i-au transmis ca vor sa ajunga cu mașinile și utilajele in Piața Victoriei. Nicușor Dan a menționat ca solicitarea acestora ”nu este rezonabila”. „Am respins solicitarea de protest a transportatorilor…