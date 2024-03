Duminica, pe Podul Grant din București, primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a facut anunțul ca circulația rutiera pe sensul Crangași - Turda s-a deschis. Acum se circula pe cele doua linii de tramvai, precum și pe bretelele de acces care au fost extinse.

„Așa cum am promis, am dat in aceasta dimineața drumul la circulația rutiera pe Podul Grant, pe sensul Crangași-Turda și pe bretelele de acces. Se circula și pe cele doua linii de tramvai. Mulțumesc constructorului și Administrației Strazilor.

Lucrarile la pod, care costa in total 54 de milioane de lei, se vor termina…