- „Romanii, dupa cum știți, nu sunt o națiune, ci un mod de viața“. Așa și-a inceput vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, D mitri Medvedev, reacția la problema tezaurului Romaniei. „S-ar parea ca nimic nu ne poate surprinde. Liderii europeni sunt idioți, slabi, neințelepți. Dar…

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Membrii Parlamentului European au adoptat o rezoluție fara caracter obligatoriu in care se afirma ca Rusia ar trebui sa ii returneze Romaniei aur și alte obiecte valoroase de patrimoniu care au fost trimise la Moscova in timpul Primului Razboi Mondial pentru pastrare in…

- Parlamentul European a aprobat o rezoluție care solicita Rusiei sa restituie Tezaurul Romaniei, iar Comisia Europeana și Serviciul European de Acțiune Externa vor susține poziția Romaniei in fața Rusiei, imediat dupa ce se reia dialogul politic UE – Rusia, intrerupt din cauza razboiului din Ucraina.…

- Parlamentul European a votat, joi, 14 martie, rezolutia privind restituirea Tezaurului Romaniei sechestrat de Rusia, cu larga majoritate de voturi, a anunțat europarlamentarul Eugen Tomac, citat de News.ro. „Succes urias in Parlamentul European! Rezolutia privind restituirea Tezaurului Romaniei sechestrat…

- Saptamana aceasta in Parlamentul European a fost organizata o expoziție privind tezaurul romanesc pe care Romania l-a dat spre pastrare temporara Rusiei in timpul Primului Razboi Mondial și pe care țara noastra, cu toate eforturile și insistențele nu l-a primit inapoi. Vlad Marius Botoș, europarlamentar…

- Romania si Marea Britanie au o relatie foarte puternica pe plan bilateral in materie de aparare, iar Londra ia in considerare sa participe la coalitia recent infiintata in Marea Neagra intre Romania, Turcia si Bulgaria pentru deminarea apelor, a spus ambasadorul britanic, care si-a inceput recent misiunea…

- Exporturile rusesti spre Europa au scazut cu peste doua treimi in 2023, dupa ce UE si-a redus drastic achizitiile de petrol si gaze rusesti, arata datele oficiale publicate luni, transmite AFP, relateaza Agerpres.Exporturile de bunuri ale Rusiei spre Europa au scazut anul trecut cu 68% pana la 78,8…

- Valeri Kuzmin, ambasadorul Federatiei Ruse la Bucuresti, a explicat, miercuri, ca relatia bilaterala dintre Romania si Rusia s-a deteriorat si mai mult, in contextul razboiului din Ucraina, pana la stadiul in care dialogul politic si diplomatic este practic inghetat, aratandu-se deranjat de atitudinea…