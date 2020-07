MAE: Coadă de 12 kilometri la granița între Bulgaria și Grecia. Se așteaptă șase ore O coada de 12 kilometri s-a format la granița între Bulgaria și Grecia și se așteapta șase ore, transmite MAE, precizând ca exista un flux de acces pentru mașinile înmatriculate în statele membre UE.

Ministerul Afacerilor Externe transmite ca a reluat în regim de urgența demersurile pe lânga Ministerul de externe elen, cerând autoritaților elene atât identificarea în cel mai scurt timp a unor soluții care sa permita fluidizarea traficului în punctul de frontiera Kulata – Promachonas, inclusiv prin suplimentarea personalului și… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

