Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza ori care intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca politia locala a emis a avertizare cu privire la existenta unui risc crescut de producere a unor proteste violente in Atena, in ciuda interzicerii oricarui miting public sau mars de protest in centrul capitalei, pentru zilele de 3 si 4 februarie 2024. Decizia a fost luata pe fondul unui anunt al simpatizantilor gruparii de extrema dreapta „Zorii aurii” privind organizarea unei manifestatii in Atena, in data de 3 februarie 2024, incepand cu orele 19:00,…