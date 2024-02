Stiri pe aceeasi tema

- Anunț important al reprezentanților Ministerului Afacerilor Externe (MAE) pentru toți cetatenii romani care se afla, tranziteaza ori care intenționeaza sa calatoreasca in Republica Elena. Potrivit informațiilor, poliția locala a emis a avertizare cu privire la existența unui risc crescut de producere…

- Explozia, care a provocat pagube materiale, a fost precedata de un apel telefonic anonim la cotidianul grec Journal des redacteurs, potrivit comunicatului politiei, noteaza AFP preluat de News.ro.O persoana a avertizat ca un dispozitiv exploziv a fost plasat in fata Ministerului si ca acesta va fi detonat…

- Poliția din Belgrad, capitala Serbiei, a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimile care protestau impotriva presupusei fraude din alegerile generale de saptamana trecuta. Intervenția a avut loc dupa ce o parte din mulțime a spart ferestrele și a incercat sa intre in primarie. Activiștii opoziției…