Legendarul Fatih Terim l-a jignit pe Răzvan Lucescu: „Nenorocitul dracului” Fatih Terim nu s-a mai abtinut si l-a injurat pe Razvan Lucescu in timpul derby-ului PAOK – Panathinaikos, scor 2-1, din etapa a 20-a a campionatului Greciei. Un incident de proporții a izbucnit la derby-ul dintre PAOK Salonic și Panathinaikos dupa ce gazdele au marcat golul de 2-1, atunci cand Fatih Terim, antrenorul echipei oaspete, a fost surprins de camerele de luat vederi adresand cuvinte jignitoare la adresa lui Razvan Lucescu. Razvan Lucescu a criticat arbitrul norvegian Rohit Saggi, iar PAOK a inaintat o plangere oficiala. Intr-un meci disputat duminica fara spectatori, echipa din Salonic… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

