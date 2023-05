Stiri pe aceeasi tema

- Noua persoane au murit și peste 10.000 au fost evacuate dupa ce ploile torentiale au lovit regiunea Emilia-Romagna din nordul Italiei. Au avut loc inundații și alunecari de teren, au declarat oficialii miercuri, scrie Hotnews. Ministrul Protecției Civile, Nello Musumeci, a declarat ca in unele zone…

- Sute de cladiri in localitati din vestul Bosniei au fost inundate, iar populatia aflata in pericol a fost evacuata din cauza revarsarii mai multor riuri, situatia agravindu-se pe zi ce trece din cauza ploilor abundente care continua sa cada, relateaza miercuri Hina. Cea mai grava situatie este in Bihac…

- Cel puțin 103 incendii de vegetație au avut loc in provincia Alberta din vestul Canadei. Premierul Danielle Smith a precizat ca au ars 122.000 hectare, iar de vineri, cel puțin, 45 de noi incendii au fost declanșate. Autoritațile au emis 14 stari de urgența locale.

- Patru universitați din R. Moldova vor pilota in anul de studiu 2023-2024 cursul opțional de educație electorala. Cursurile vor fi susținute cu suportul PNUD Moldova, in parteneriat cu Centrul de Instruire Continua in Domeniul Electoral (CICDE), prin intermediul proiectului „Consolidarea democrației…

- Un nor care ar putea fi chimic se deplaseaza duminica spre centrul orașului Hamburg. Autoritațile au emis un avertisment de „pericol extrem”, potrivit Sky News Avertismentul a fost emis chiar daca specialiștii nu au stabilit cat de periculoasa este situația, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele…

- Autoritatile franceze au avertizat in legatura cu aparitia "narcoturismului" pe plajele din nordul Canalului Manecii, dupa ce vestea ca peste 2 tone de cocaina au fost aduse de valuri la tarm au atras zeci de turisti pe plaja, unii echipati cu ATV-uri, relateaza The Guardian, citat de news.ro.…

- In zona de responsabilitate a SDN Campulung Moldovenesc se acționeaza pe toate sectoarele de drum din administrare in vederea menținerii fluenței circulației, mult ingreunata din cauza precipitațiilor sub forma de lapovița și ninsoare abundente. Prefectul județului a solicitat drumarilor de la Secția…

- Furtuna a lovit miercuri, 22 februarie, zone intinse din Statele Unite. Rafalele puternice de vant și zapada abundenta au dus la inchiderea a sute de școli, la intarzierea sau anularea a mii zboruri și au ingreunat circulația rutiera, relateaza Reuters . Peste 50 de milioane de americani se aflau miercuri…