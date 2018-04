Madama Butterfly de Giacomo Puccini, pe scena Operei Nationale Bucuresti Opera Nationala Bucuresti prezinta sambata, 14 aprilie 2018, ora 18:30 spectacolul "Madama Butterfly" de Giacomo Puccini, regia Jean Ranzescu.



Rolul Butterfly va fi interpretat de catre soprana Operei Nationale Bucuresti Iulia Isaev, iar Liviu Indricau, solistul primei scene lirice romanesti, va interpreta rolul lui Pinkerton. Si mezzosoprana operei bucurestene Sorana Negrea va interpreta rolul Suzuki. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Tiberiu Soare.



Puccini considera "Madama Butterfly" drept cea mai "tehnica" opera a sa, probabil datorita preocuparii excesive de a-si… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Opera Nationala Bucuresti reia sambata, 14 aprilie 2018, incepand cu ora 18:00, spectacolul de balet pentru copii "Alba ca zapada si cei sapte pitici" de Cornel Trailescu. Coregrafia poarta semnatura lui Francisc Valkay, iar scenografia a fost realizata de catre Adriana Urmuzescu. La pupitrul…

- Pentru prima data, in perioada 2 6 aprilie 2018, Constanta va fi gazda celui mai important eveniment al anului pentru iubitorii limbii lui Shakespeare Olimpiada nationala de limba engleza. Programul olimpiadei a debutat ieri seara cu festivitatea de deschidere, la ora 18.00, la Academia Navala Mircea…

- Opera Nationala Bucuresti prezinta joi, 5 aprilie 2018, incepand cu ora 18:30 premiera spectacolului "Cavalleria Rusticana & Pagliacci" de Pietro Mascagni - Ruggiero Leoncavallo. Regia poarta semnatura lui Ion Caramitru, scenografia a fost creata de Viorica Petrovici, iar conceptul light design-ului…

- Opera Nationala Bucuresti prezinta sambata, 31 martie 2018, si duminica, 1 aprilie 2018, incepand cu ora 18:30 premiera spectacolului "Cavalleria Rusticana & Pagliacci" de Pietro Mascagni - Ruggiero Leoncavallo. Regia poarta semnatura lui Ion Caramitru, scenografia a fost creata de Viorica…

- Vineri, 30 martie, de la ora 19.00, scena Salii Radio va fi gazda unui concert special dedicat de Orchestra Nationala Radio apropiatelor sarbatori pascale, sub bagheta dirijorului Gabriel Bebeselea. In prima parte, orchestra va interpreta Simfonia nr. 4 in do minor - Tragica, de Fr. Schubert, pentru…

- Concert de piese religioase pentru cor, orga si orchestra la Sala Radio Miercuri, 14 martie, de la ora 19, la Sala Radio, Orchestra de Camera Radio si Corul Academic Radio, alaturi de invitatii speciali, sopranele Cristina Radu si Antonela Bârnat, de tenorul Adrian Dumitru si de basul…

- Miercuri, 14 martie a.c., de la ora 19.00, Orchestra de Camera Radio și Corul Academic Radio, alaturi de invitații speciali, sopranele Cristina Radu și Antonela Barnat, de tenorul Adrian Dumitru și de basul Iustinian Zetea, invita publicul, in așteptarea sarbatorilor pascale, la un concert de piese…

- Miercuri, 7 februarie, de la ora 19.00, Orchestra de Camera Radio va canta live in compania trompetistului jazz Sebastian Burneci, care aduce la Sala Radio proiectul Unspoken, un experiment muzical unic in Romania, prin interferența intre jazz și muzica contemporana. La pupitrul dirijoral se va afla…